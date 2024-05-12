Производственная мощность возобновляемых источников энергии достигла 1186 мегаватт

Увеличение производственной мощности возобновляемых источников энергии является одной из важных программ Министерства энергетики. На этой основе была поставлена цель достичь мощности в 10 000 мегаватт в этом секторе.

Согласно статистике, опубликованной Организацией возобновляемых источников энергии и повышения энергоэффективности Ирана (SATBA), мощность возобновляемых электростанций в марте этого года достигла 1 186 мегаватт, при этом доля солнечных электростанций составляет 58% (487 мегаватт) от общей мощности возобновляемых источников энергии.

Ветровая энергия с долей 31% составляет 364 мегаватта от общей мощности возобновляемых источников энергии, а малые гидроэлектростанции как один из видов возобновляемых источников энергии имеют долю в 9%.

Доля возобновляемых и чистых источников энергии в энергетическом балансе страны составляет 0,6%.