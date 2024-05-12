Президент Колумбии: Израиль совершает варварство и геноцид в Газе

Словесная перепалка между Густаво Петро и Биньямином Нетаньяху усилилась, и президент Колумбии через несколько часов после обвинений премьер-министра сионистского режима в своем сообщении в социальной сети X заявил: "Евреи не должны быть архитекторами геноцида, потому что они сами страдали от него. Как неприемлем геноцид евреев в нацистской Европе, так неприемлем и нынешний геноцид палестинского народа".

Этот бывший колумбийский партизан, отвечая Нетаньяху, который назвал его "антисемит и сторонник ХАМАС", сказал: "Я не сторонник ХАМАСа, потому что я сторонник демократической, республиканской, народной и светской республики".

Он добавил: "Мои демократические, республиканские, народные, светские и религиозные принципы заставляют меня отвергать варварство, которое совершает Нетаньяху и называет геноцидом и антигуманностью".

Президент Колумбии подчеркнул: "Я не антисемит и не антигуманист. Если умрет Газа, умрет человечество".