На юге Газы продовольствие заканчивается сегодня, предупредило БАПОР

«Если продовольственная помощь не будет получена до сегодняшнего дня, не останется никакой гуманитарной помощи для распределения в этом секторе, и опасность голода серьезно будет угрожать жизни десятков тысяч палестинских мирных жителей», - объявило БАПОР в послании.

«В Газе нет безопасных мест», отметила в заявлении специальный докладчик ООН по правам человека на палестинских территориях Франческа Альбанезе.

«Израиль нарушает международное право и защищается крупными державами», - добавила докладчик, выразив сожаление о том, что сионистский режим убегает от ответственности за свои преступления.