12 мая 2024 г., 15:20
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На юге Газы продовольствие заканчивается сегодня, предупредило БАПОР

12 мая 2024 г., 15:20
??????? ID: 85474477
На юге Газы продовольствие заканчивается сегодня, предупредило БАПОР

Тегеран, 12 мая, ИРНА – Если гуманитарная помощь не попадет в Газу, с сегодняшнего дня не останется продовольствие для раздачи, предупредило Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

«Если продовольственная помощь не будет получена до сегодняшнего дня, не останется никакой гуманитарной помощи для распределения в этом секторе, и опасность голода серьезно будет угрожать жизни десятков тысяч палестинских мирных жителей», - объявило БАПОР в послании.

«В Газе нет безопасных мест», отметила в заявлении специальный докладчик ООН по правам человека на палестинских территориях Франческа Альбанезе.

«Израиль нарушает международное право и защищается крупными державами», - добавила докладчик, выразив сожаление о том, что сионистский режим убегает от ответственности за свои преступления.

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