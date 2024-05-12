12 мая 2024 г., 14:05
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Выдающиеся школники-физики со всего мира посетят Исфахан

12 мая 2024 г., 14:05
??????? ID: 85474435
Выдающиеся школники-физики со всего мира посетят Исфахан

Исфахан, 12 мая, ИРНА - Председатель организационного комитета 54-й Всемирной олимпиады по физике считает, что участники этого международного мероприятия, которое будет проходить в Исфахане, являются выдающимися и талантливыми студентами из своих стран и в будущем станут наиболее влиятельными фигурами в области науки.

54-я Всемирная олимпиада по физике будет проходить в Исфаханском технологическом университете в этом августе, и ожидается, что более 400 одаренных студентов и 250 преподавателей физики из 70-80 стран приедут в Иран и город Исфахан, чтобы принять участие в этом научном соревновании.

Бахманабади, председатель организационного комитета 54-й Всемирной олимпиады по физике, сказал, что история проведения Всемирной олимпиады по физике восходит к более чем 50 годам назад, когда первый ее раунд был проведен в Польше с участием пяти команд. Иранские команды участвуют в этой олимпиаде уже 36 лет и с самого начала завоевывали хорошие медали.

Он отметил, что иранские студенты добились больших успехов на этой олимпиаде, в том числе завоевали специальные призы и первое место в теоретической части, и Иран считается одной из ведущих стран на этой олимпиаде.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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