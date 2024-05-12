12 мая 2024 г., 13:52
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В законопроект о сотрудничестве Ирана и России в сфере информационной безопасности внесены поправки

12 мая 2024 г., 13:52
??????? ID: 85474326
В законопроект о сотрудничестве Ирана и России в сфере информационной безопасности внесены поправки

Тегеран, 12 мая, ИРНА – В целях устранения возражений Советом стражей конституции, депутаты иранского парламента внесли поправки в законопроект о сотрудничестве Ирана и России в сфере информационной безопасности.

На сегодняшнем открытом заседании парламента, на повестку дня был вынесен доклад Комиссии по национальной безопасности и внешней политике по проекту соглашения о сотрудничестве правительств Ирана и России в сфере информационной безопасности, и депутаты согласились с поправками, внесенными в данный законопроект, чтобы получить одобрение Совета стражей.

Согласно поправкам, внесенным в примечание к отдельной статье этого законопроекта, при реализации этого закона соблюдение принципов 77, 125 и 139 Конституции Исламской Республики Иран является обязательным.

Общие и детали соглашения о сотрудничестве между правительствами Исламской Республикой Иран и Российской Федерации в сфере информационной безопасности были одобрены 10 декабря 2023 г. депутатами Исламского консультативного совета Ирана 180 голосами.

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