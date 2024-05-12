В законопроект о сотрудничестве Ирана и России в сфере информационной безопасности внесены поправки

На сегодняшнем открытом заседании парламента, на повестку дня был вынесен доклад Комиссии по национальной безопасности и внешней политике по проекту соглашения о сотрудничестве правительств Ирана и России в сфере информационной безопасности, и депутаты согласились с поправками, внесенными в данный законопроект, чтобы получить одобрение Совета стражей.

Согласно поправкам, внесенным в примечание к отдельной статье этого законопроекта, при реализации этого закона соблюдение принципов 77, 125 и 139 Конституции Исламской Республики Иран является обязательным.

Общие и детали соглашения о сотрудничестве между правительствами Исламской Республикой Иран и Российской Федерации в сфере информационной безопасности были одобрены 10 декабря 2023 г. депутатами Исламского консультативного совета Ирана 180 голосами.