Иранский мультфильм "Путешественник из Гануры" стал лучшим на Российском международном фестивале

Согласно сообщению пресс-службы Центра кинематографии Сурэ, анимационный фильм "Путешественник из Гануры", снятый Центром кинематографии Сурэ, режиссером которого является Ахмад Аламдар, а продюсером - Мохаммад Хосейн Аламдар, был признан лучшей анимацией на 5-м Международном фестивале космического кино (Tsiolkovsky ISFF) в России.

Эта работа была представлена в конкурсной программе Международного фестиваля космического кино (Tsiolkovsky ISFF), который ежегодно проводится в городе Калуга, и недавно были объявлены его награды.