12 мая 2024 г., 13:05
??????? ID: 85474322
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3 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Иранский мультфильм "Путешественник из Гануры" стал лучшим на Российском международном фестивале

12 мая 2024 г., 13:05
??????? ID: 85474322
Иранский мультфильм "Путешественник из Гануры" стал лучшим на Российском международном фестивале

Тегеран, 12 мая, ИРНА - Награда за лучшую анимацию на Международном фестивале космического кино (Tsiolkovsky ISFF) в России была присуждена полнометражному анимационному фильму "Путешественник из Гануры", снятому Центром кинематографии «Сурэ».

Согласно сообщению пресс-службы Центра кинематографии Сурэ, анимационный фильм "Путешественник из Гануры", снятый Центром кинематографии Сурэ, режиссером которого является Ахмад Аламдар, а продюсером - Мохаммад Хосейн Аламдар, был признан лучшей анимацией на 5-м Международном фестивале космического кино (Tsiolkovsky ISFF) в России.

Эта работа была представлена в конкурсной программе Международного фестиваля космического кино (Tsiolkovsky ISFF), который ежегодно проводится в городе Калуга, и недавно были объявлены его награды.

3 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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