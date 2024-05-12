«Исламское сопротивление Ирака» нанесло ракетный удар по авиабазе Рамон в Израиле

По данным ливанского телеканала «Аль-Маядин», движение «Исламское сопротивление Ирака» в заявлении объявило, что «сегодня ранним утром мы нанесли удар по авиабазе Рамон на оккупированных территориях».

Согласно данному заявлению, нападение произошло​​ усовершенствованной крылатой ракетой «Аль-Аркеб» в ответ на преступления сионистского режима против невинных жителей Газы и в поддержку палестинского Сопротивления.

В ходе прошлых операций в Израиле движение «Исламское сопротивление Ирака» предупреждало, что, в случае продолжения нападений сионистским режимом на сектор Газа, оно активизирует свои операции против позиций этого режима.

При проведении различных операций в Израиле «Исламское сопротивление Ирака» постоянно подчеркивает свою роль в поддержке жителей Газы и усилении атак против оккупантов.