МИД Ирана: Сионистский режим живет в самых изолированных условиях своей фальшивой истории

"Явная и скрытая поддержка американских властей преступным действиям сионистов в секторе Газа происходит в ситуации, когда международный консенсус сформировался как никогда в поддержку угнетения палестинского народа и они в один голос кричат о ненависти к палестинскому народу, совершение геноцида, принудительной миграции, оккупации и детоубийства со стороны сионистов", написал Канаани на своей странице в «X».

"Сионистское движение живет в самых изолированных условиях своей фальшивой истории, и американские власти единственные, кто слепо поддерживает его даже среди своего народа", добавил он.

По его словам, решающее голосование международного сообщества в поддержку полноправного членства Палестины в ООН ясно показывает международную изоляцию сионистского режима и США в международном сообществе