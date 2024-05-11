11 мая 2024 г., 20:10
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Новости ID: 85473691
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МИД Ирана: Сионистский режим живет в самых изолированных условиях своей фальшивой истории

11 мая 2024 г., 20:10
Новости ID: 85473691
МИД Ирана: Сионистский режим живет в самых изолированных условиях своей фальшивой истории

Тегеран, 11 мая. ИРНА — Израильский режим живет в самых изолированных условиях своей фальшивой истории. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани. 

"Явная и скрытая поддержка американских властей преступным действиям сионистов в секторе Газа происходит в ситуации, когда международный консенсус сформировался как никогда в поддержку угнетения палестинского народа и они в один голос кричат о ненависти к палестинскому народу, совершение геноцида, принудительной миграции, оккупации и детоубийства со стороны сионистов", написал Канаани на своей странице в «X».

"Сионистское движение живет в самых изолированных условиях своей фальшивой истории, и американские власти единственные, кто слепо поддерживает его даже среди своего народа", добавил он. 

По его словам, решающее голосование международного сообщества в поддержку полноправного членства Палестины в ООН ясно показывает международную изоляцию сионистского режима и США в международном сообществе

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