11 мая 2024 г., 19:14
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В трех братских могилах в Газе обнаружены тела 80 человек

11 мая 2024 г., 19:14
??????? ID: 85473643
В трех братских могилах в Газе обнаружены тела 80 человек

Тегеран, 11 мая. ИРНА — На территории больницы Аш-Шифа в секторе Газа нашли массовое захоронение. В трех братских могилах обнаружены тела 80 человек. Об этом сообщили в министерстве Здравоохранения Палестины. 

"Палестинские сотрудники гуманитарных организаций также обнаружили десятки тел в палатах медицинского комплекса Аш-Шифа", говорится в заявлении Минздрава. 

В заявлении отмечается, что физическое обследование тел, обнаруженных в массовых захоронениях, показывает, что большинство из них принадлежало пациентам, которым было отказано в медицинской помощи.

"Мы нашли тела, растерзанные военной техникой израильского режима, а также тела без голов в братских могилах во дворе больницы Аш-Шифа", говорится в документе. 

В Минздраве отметили, что на данный момент обнаружены более 520 тел в семи братских могилах в больницах сектора Газа.

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