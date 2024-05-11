В трех братских могилах в Газе обнаружены тела 80 человек

"Палестинские сотрудники гуманитарных организаций также обнаружили десятки тел в палатах медицинского комплекса Аш-Шифа", говорится в заявлении Минздрава.

В заявлении отмечается, что физическое обследование тел, обнаруженных в массовых захоронениях, показывает, что большинство из них принадлежало пациентам, которым было отказано в медицинской помощи.

"Мы нашли тела, растерзанные военной техникой израильского режима, а также тела без голов в братских могилах во дворе больницы Аш-Шифа", говорится в документе.

В Минздраве отметили, что на данный момент обнаружены более 520 тел в семи братских могилах в больницах сектора Газа.