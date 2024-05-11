Какие книги есть в личной библиотеке Верховного лидера Ирана?

Ализаде, отметив, что это фото опубликовано из философского раздела библиотеки аятоллы Хаменеи, говорит, что на этом снимке можно увидеть книги таких великих философов, как Платон, Поппер, Витгенштейн, Алламе Табатабай и аятолла Джавади Амоли.

Журналист перечислил названия книг, которые можно увидеть в в личной библиотеке Верховного лидера:

Логика познания по Газали Голамхосейна Эбрахими Динани, Анализ сознания Бертрана Рассела, Описание персидских писем Сухраварди Джафара Саджади, Открытое общество и его враги Карла Поппера, перевод «Богословия исцеления» аятоллы Мохаммада Махди Гилани, Страх и трепет Сёрена Кьеркегора, Философия прав человека аятоллы Джавади Амоли, Государство Платона, Подробное описание стихотворения Шахида Мотахари, Метафизика основ современной физики Эдвина Бёртта, Афинская полития Аристотеля, Нахайе аль-Хикма Алламе Табатабай, Логико-философский трактат Людвига Витгенштейна, Философия Гегеля Уолтера Теренса Стэйса.