ХАМАС: секретные тюрьмы Израиля — это человеческие бойни

"Международные сообщения о пытках палестинцев в секторе Газа в секретных тюрьмах сионистского режима – лишь малая часть ужасных преступлений этого режима", говорится в заявлении ХАМАС.

"По свидетельствам заключенных, освобожденных в последнее время из секретных тюрем сионистского режима, эти тюрьмы больше похожи на человеческие бойни, а преступления в этих местах превысили преступления нацистов, и они должны быть зафиксированы международными организациями", отмечается в документе.

"У нас есть право наказать мятежный израильский режим, и эти преступления не будут стерты из памяти народов и поколений", заявили в ХАМАС.