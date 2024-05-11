11 мая 2024 г., 14:41
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ХАМАС: секретные тюрьмы Израиля — это человеческие бойни

11 мая 2024 г., 14:41
??????? ID: 85473361
ХАМАС: секретные тюрьмы Израиля — это человеческие бойни

Тегеран, 11 мая. ИРНА — Палестинское движение исламского сопротивления ХАМАС, комментируя опубликованные сообщения об условиях секретных тюрем сионистского режима и пытках палестинцев заявило, что эти тюрьмы больше похожи на человеческие бойни.

"Международные сообщения о пытках палестинцев в секторе Газа в секретных тюрьмах сионистского режима – лишь малая часть ужасных преступлений этого режима", говорится в заявлении ХАМАС. 

"По свидетельствам заключенных, освобожденных в последнее время из секретных тюрем сионистского режима, эти тюрьмы больше похожи на человеческие бойни, а преступления в этих местах превысили преступления нацистов, и они должны быть зафиксированы международными организациями", отмечается в документе. 

"У нас есть право наказать мятежный израильский режим, и эти преступления не будут стерты из памяти народов и поколений", заявили в ХАМАС.

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