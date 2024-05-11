11 мая 2024 г., 13:30
Journalist ID: 2177
Новости ID: 85473238
T T
0 Persons

97% пропалестинских протестов в США были мирными

11 мая 2024 г., 13:30
Новости ID: 85473238
97% пропалестинских протестов в США были мирными

Тегеран, 11 мая. ИРНА - В то время как американская полиция подавляет и арестовывает студентов, протестующих против войны в Газе, по обвинению в нарушении общественного порядка и разрушениях, результаты опроса независимого некоммерческого центра показывают, что почти 97% пропалестинских протестов с участием студентов в США носят мирный характер.

Британская газета Guardian сообщила, что анализ 553 случаев студенческих протестов в Соединенных Штатах в знак солидарности с палестинцами в период с 18 апреля по 3 мая показывают, что 97% из них не привели к серьезным ущербам.

Данную статистику опубликовала «Набор данных о местоположении и событиях вооруженных конфликтов (ACLED), независимая некоммерческая организация, которая отслеживает насилие и политические протесты по всему миру.

Документы этой организации свидетельствуют, что за указанный период произошло не менее 70 случаев вмешательства полиции с применением принудительной силы в отношении протестующих в университетах, включая аресты протестующих и применение физических методов для разгона протестующих, в том числе с применением химических газов и других средств физического насилия.

Эти данные также показывают, что почти половина этих протестов в американских университетах, где применялось насилие, произошла из-за вмешательства полиции и того, что студентов заставили противостоять полицейскому насилию.

0 Persons

Ваш комментарий

You are replying to: .