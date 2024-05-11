Российский дипломат: Оружие США разрушает гражданские объекты на территории России

«Очередная оружейная поставка режиму [президента Украины Владимира] Зеленского – реакция на успехи ВС РФ на фронте. Наши солдаты и офицеры продолжают героическими усилиями освобождать российскую землю. Этот факт признают и в Америке», говорится в комментарии посла, опубликованном в Telegram-канале посольства РФ. Его слова приводит информационное агентство ТАСС.

Отметив, что правительство США не заинтересовано в признании того факта, что американское оружие уничтожает гражданские объекты на территории России, дипломат подчеркнул: «Белый дом лицемерно сбрасывает с себя ответственность за эти удары. Тем временем ракеты падают на жилые дома и школы Донбасса, Крыма, Белгородской области. Гибнут дети и женщины».

«Подавляющее большинство политиков США знают, как неонацисты используют смертоносное американское оружие, но хранят об этом молчание», пояснил Антонов, назвав украинское правительство неонацистским.