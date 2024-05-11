ЕС поддержал голосование большинства стран за резолюцию о полноправном членстве Палестины в ООН

«ЕС подтверждает результаты сегодняшнего важного голосования в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций по заявке Палестины на членство в ООН, за которое проголосовало большинство стран», говорится в заявлении.

Указав на приверженность Европейского Союза реализации так называемого «решения о двух государствах», Боррель добавил, что ЕС продолжит решительно поддерживать создание правительства в Палестине и укреплять его организации и их способности с целью подготовки к формированию (независимой) страны в будущем.