11 мая 2024 г., 12:48
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ЕС поддержал голосование большинства стран за резолюцию о полноправном членстве Палестины в ООН

11 мая 2024 г., 12:48
??????? ID: 85473060
ЕС поддержал голосование большинства стран за резолюцию о полноправном членстве Палестины в ООН

Лондон, 11 мая, ИРНА - Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в заявлении высоко оценил резолюцию о полноправном членстве Палестины в ООН.

«ЕС подтверждает результаты сегодняшнего важного голосования в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций по заявке Палестины на членство в ООН, за которое проголосовало большинство стран», говорится в заявлении.

Указав на приверженность Европейского Союза реализации так называемого «решения о двух государствах», Боррель добавил, что ЕС продолжит решительно поддерживать создание правительства в Палестине и укреплять его организации и их способности с целью подготовки к формированию (независимой) страны в будущем.

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