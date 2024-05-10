Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за полное членство Палестины в ООН

Проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о полном членстве Палестины в ООН был принят 143 голосами "за", 9 голосами "против" и 25 воздержавшимися.

Чрезвычайная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по резолюции "О правах и привилегиях" Палестины, которая просит Совет Безопасности должным образом рассмотреть заявку Палестины на вступление в качестве 194-го члена ООН, началась в пятницу утром по местному времени. Палестина и группа арабских стран представили эту резолюцию, которая предоставит Палестине дополнительные права и привилегии в ООН.

При этом постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани поддержал полное членство Палестины в ООН и заявил, что принятие Палестины в качестве полноправного члена ООН является первым шагом и ключевым моментом в решении исторических несправедливостей, которые перенес палестинский народ.

Амир Саид Иравани в пятницу по местному времени на заседании Генеральной Ассамблеи ООН добавил, что Исламская Республика Иран заявляет о своей поддержке полного членства Палестины в ООН. Принятие Палестины в качестве полноправного члена Организации Объединенных Наций является первым шагом и ключевым моментом в решении исторических несправедливостей, которые перенес палестинский народ.

Старший дипломат Исламской Республики Иран подчеркнул, что недавно принятая резолюция правильно подчеркивает, что Государство Палестина соответствует требованиям членства в ООН в соответствии со статьей 4 Устава.