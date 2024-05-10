Раиси отдал свой голос во втором туре парламентских выборов

Первый тур 12-х парламентских выборов состоялся в пятницу, 1 марта. Из 87 миллионов человек, проживающих в стране, более 61 миллиона имели право голоса на избирательных участках.

Избиратели приняли участие в парламентских выборах, чтобы выбрать 290 членов законодательного органа из более чем 15 000 кандидатов. Избранные члены будут избираться в парламент сроком на четыре года.

Иранские СМИ сообщили в субботу, 2 марта, что уровень участия во всенародном голосовании за 12-й срок полномочий иранского парламента (Меджлиса) и 6-й срок полномочий Ассамблеи экспертов составил более 40%.