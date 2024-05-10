10 мая 2024 г., 15:24
??????? ID: 85472283
T T
0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

????

Произошел новый инцидент с безопасностью в водах Йемена

10 мая 2024 г., 15:24
??????? ID: 85472283
Произошел новый инцидент с безопасностью в водах Йемена

Тегеран, 10 мая, ИРНА - Британская морская торговая организация сообщила о возникновении инцидента с безопасностью в 195 морских милях к востоку от Адена, расположенного в Йемене.

Как сообщает "Аль-Джазира", вооруженные силы Йемена в последние месяцы неоднократно атаковали корабли израильского режима или суда, перевозящие грузы для этого режима, в Красном море, Индийском океане и проливе Баб-эль-Мандеб в поддержку народа Газы.

Вооруженные силы Йемена обязались продолжать атаки на корабли этого режима, суда, направляющиеся в оккупированные территории, и суда коалиционных сил, поддерживающих израильский режим, в Красном море, пока Израиль не прекратит свои атаки на сектор Газа и убийство его жителей.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

????

Похожие новости

??? ???????????

You are replying to: .