Произошел новый инцидент с безопасностью в водах Йемена

Как сообщает "Аль-Джазира", вооруженные силы Йемена в последние месяцы неоднократно атаковали корабли израильского режима или суда, перевозящие грузы для этого режима, в Красном море, Индийском океане и проливе Баб-эль-Мандеб в поддержку народа Газы.

Вооруженные силы Йемена обязались продолжать атаки на корабли этого режима, суда, направляющиеся в оккупированные территории, и суда коалиционных сил, поддерживающих израильский режим, в Красном море, пока Израиль не прекратит свои атаки на сектор Газа и убийство его жителей.