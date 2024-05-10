Лидер отдал свой голос во втором туре парламентских выборов

«Второй тур парламентских выборов так же важен, как и их первый тур, сказал лидер», - призвав иранский народ принять участие в этом туре выборов так же достойно, как и в первом туре.

«Чем больше голосов, тем сильнее парламент, а чем сильнее парламент, тем больше возможностей для работы в стране», - добавил он.

В пятницу, 1 марта, состоялся первый тур парламентских выборов 12-го созыва. Из 87 миллионов человек, проживающих в стране, более 61 миллиона имели право голоса на избирательных участках.

Избиратели приняли участие в парламентских выборах, чтобы выбрать 290 членов законодательного органа из более чем 15 000 кандидатов. Избранные члены будут работать в парламенте в течение четырех лет.