Президент Кубы: Россия всегда может рассчитывать на поддержку Кубы

"Желаем Российской Федерации успехов в проведении специальной военной операции", - сказал кубинский лидер на встрече с президентом РФ в Москве.

"Вы наши друзья и братья. Российская Федерация всегда может рассчитывать на поддержку Кубы", - добавил Диас-Канель. Он также указал, что Куба осуждает "геополитическую манипуляцию, которая ведется правительством США, и угрозу приближения НАТО к границам РФ".

Кубинский лидер 7 мая прибыл в Москву с рабочим визитом, чтобы обсудить вопросы двусторонней повестки дня. 8 мая он принял участие в расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета, а 9 мая присутствовал на параде Победы на Красной площади.