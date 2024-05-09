9 мая 2024 г., 19:52
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Президент Кубы: Россия всегда может рассчитывать на поддержку Кубы

9 мая 2024 г., 19:52
??????? ID: 85471621
Президент Кубы: Россия всегда может рассчитывать на поддержку Кубы

Тегеран, 9 мая. ИРНА — Президент Кубы Мигель Диас-Канель пожелал российскому лидеру Владимиру Путину успехов в проведении специальной военной операции, заявив, что Россия всегда может рассчитывать на поддержку Кубы.

"Желаем Российской Федерации успехов в проведении специальной военной операции", - сказал кубинский лидер на встрече с президентом РФ в Москве.

"Вы наши друзья и братья. Российская Федерация всегда может рассчитывать на поддержку Кубы", - добавил Диас-Канель. Он также указал, что Куба осуждает "геополитическую манипуляцию, которая ведется правительством США, и угрозу приближения НАТО к границам РФ".

Кубинский лидер 7 мая прибыл в Москву с рабочим визитом, чтобы обсудить вопросы двусторонней повестки дня. 8 мая он принял участие в расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета, а 9 мая присутствовал на параде Победы на Красной площади. 

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