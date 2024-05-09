США и Европа предпочитают поддержку Израиля соблюдению обязательств в области прав человека

Канаани отметил, что в США и Европе продолжается жестокое подавление студенческих протестных движений против военных преступлений сионистского режима.

"Учитывая продолжающееся насильственное подавление студенческих протестных движений в Соединённых Штатах, становится ясно, что для Соединённых Штатов и некоторых европейских стран обязательство безоговорочно поддерживать сионистский режим имеет приоритет над обязательствами в области прав человека", написал он.

Канаани добавил, что люди во всем мире видят лицемерные лозунги о правах человека американских и европейских политиков, которые нарушают основные права своих граждан в пользу некоторых военных преступников.

Более 1000 студентов были арестованы в университетских кампусах США с тех пор, как в середине апреля в Колумбийском университете в Нью-Йорке начались пропалестинские протесты с требованием, чтобы их университеты отказались от участия в компаниях, содействующих геноциду израильского режима в секторе Газа.