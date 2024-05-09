Командующий армией Ирана: операция «Правдивое обещание» ускорила уничтожение Израиля

По его словам, Верховный лидер революции заявил, что Израиль не увидит ближайшие 25 лет. Операции «Буря Аль-Аксы» и «Правдивое обещание» ускорили процесс уничтожения сионистского режима, и мир вскоре будет спасен от этой раковой опухоли.

"Точно так же, как Буря Аль-Аксы и сопротивление в секторе Газа привели мир в новом направлении, операция Правдивое обещание также создала новое стратегическое движение в мире", сказал Мусави, заявив, что мир и регион разделены на до и после этих двух операций.