9 мая 2024 г., 17:35
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Новости ID: 85471530
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Командующий армией Ирана: операция «Правдивое обещание» ускорила уничтожение Израиля

9 мая 2024 г., 17:35
Новости ID: 85471530
Командующий армией Ирана: операция «Правдивое обещание» ускорила уничтожение Израиля

Тегеран, 9 мая. ИРНА — Операции «Буря Аль-Аксы» и «Правдивое обещание» ускорили уничтожение детоубийственного и оккупационного режима режима Израиля. Об этом заявил командующий армией Ирана генерал-лейтенант Абдулрахим Мусави.

По его словам, Верховный лидер революции заявил, что Израиль не увидит ближайшие 25 лет. Операции «Буря Аль-Аксы» и «Правдивое обещание» ускорили процесс уничтожения сионистского режима, и мир вскоре будет спасен от этой раковой опухоли.

"Точно так же, как Буря Аль-Аксы и сопротивление в секторе Газа привели мир в новом направлении, операция Правдивое обещание также создала новое стратегическое движение в мире", сказал Мусави, заявив, что мир и регион разделены на до и после этих двух операций.

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