Глава МАГАТЭ: мы обеспокоены планами РФ провести ядерные учения

«У МАГАТЭ нет прямых обязательств в этой связи. Но мы серьезно обеспокоены», сказал Рафаэль Гросси в среду в эфире телекомпании CNN.

«Мы полагаем, что учения усложняют ситуацию, и убеждены, что применению ядерного оружия нет места в (украинском) конфликте, как и в любом другом конфликте», добавил Гросси.

По его словам, когда происходят такие события, напряженность в отношении Запорожской АЭС возрастает, и когда возникает ситуация, связанная с этой электростанцией, на них ложится ответственность.

В Минобороны России заявили, что приступили к подготовке к ядерным учениям, и ракетные и военно-морские подразделения отрабатывают применение нестратегического ядерного оружия.

Ведомство также добавило, что ядерные учения проводятся в ответ на провокационные заявления и угрозы со стороны западных чиновников.