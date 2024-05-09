В Тель-Авиве семьи израильских пленных вступили в столкновения с полицией

12-й канал сионистского режима сообщил об усилиях полиции по разгону протестующих.

"Если бы я была на месте семьи пленников, я бы сделала то же самое", сказала супруга министра обороны Израиля Йоава Галанта, комментиря события в столице Израиля.

12-й канал сионистского режима также сообщил, что демонстранты провели акцию протеста перед Минобороны Израиля в Тель-Авиве.

Протестующие потребовали немедленного освобождения пленных, а также заключение соглашения об обмене пленными с ХАМАС.