Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении

"Что касается двусторонних отношений, то они развиваются тоже очень успешно", сказал президент России.

"Мы всегда прежде всего обращаем внимание на экономическое сотрудничество. За прошлый год рост товарооборота составил очень значимую величину", добавил Путин.

По сообщению ТАСС, Пашинян, посетивший с визитом в Москву для участия в юбилейном саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), на встрече с Путином отметил: "Наша последняя встреча состоялась в декабре, и с тех пор в отношениях между Россией и Арменией накопились проблемные вопросы, которые, должны быть обсуждены".

Ереван, который считается одним из традиционных союзников России в последние месяцы подвергал критике за то, что российские миротворцы не вмешались во время нападения Азербайджана на Карабах.

В связи с тем, что Ереван бойкотировал Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Пашинян отметил, что его страна считает, что ОДКБ не достигла своих целей в отношении Армении в 2021 и 2022 годах.

Премьер-министр Армении также обвинил Москву в развертывании пропагандистской кампании против его страны.

И это в то время как присоединение Армении к Международному уголовному суду (МУС), который выдал ордер на арест Путина, вызвало недовольство Москвы. Москва также обвинила Ереван в попытке ослабить отношения между двумя странами.