Андрей Жильцов в среду в интервью ИРНА также напомнил, что именно Соединенные Штаты Америки извлекают выгоду из этого процесса. Этот российский дипломат, который начал свою деятельность в качестве генерального консула России в Исфахане в феврале 2023 года, подчеркнул: "Для Вашингтона важно поддерживать военно-политическую напряженность и разжигать военные конфликты в разных точках мира; это дает Соединенным Штатам Америки возможность решить свои внутренние политические, экономические, военно-технические и другие проблемы, в которых они недавно погрязли".

Генеральный консул России в Исфахане отметил: "Прежде всего, я должен подчеркнуть, что Россия не угрожает ни одной из стран НАТО, как неоднократно подчеркивал президент Российской Федерации Владимир Путин, Москва не планирует воевать с этим альянсом".

Он подчеркнул: "Все обсуждения на Западе об угрозе со стороны России преднамеренны и направлены на запугивание людей в этих странах с целью получения от них денег".

Жильцов отметил: "Москва защищает своих людей в исторических регионах России в ходе специальной военной операции. Россия никогда не двигалась к границам НАТО, но это Западный блок, который неоднократно расширялся на восток. Естественно, мы не можем игнорировать действия, которые потенциально опасны для наших интересов".