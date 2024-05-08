Восстановление венесуэльского нефтеперерабатывающего завода с использованием иранских знаний

Фархад Ахмади сегодня на пресс-конференции на полях 28-й Международной выставки нефти, газа, переработки и нефтехимии заявил, что до сих пор были оказаны многочисленные услуги в области нефтяной промышленности страны, и нет нефтеперерабатывающего завода, в котором эта компания не сыграла бы роли. Проектирование и строительство более 14 000 километров трубопроводов - одна из ключевых ролей, сыгранных Национальной инженерно-строительной компанией Ирана по нефти в целях обеспечения энергетической безопасности страны, и все нефтеперерабатывающие заводы страны пользовались услугами этой компании.

Генеральный директор Национальной инженерно-строительной компании Ирана по нефти сказал, что «в правительстве 13-го созыва мы смогли осуществить экспорт технических и инженерных услуг и провести реконструкцию нефтеперерабатывающего завода Эль-Пальито в Венесуэле».

Ахмади заявил, что «следующим шагом было получение технических знаний, которые мы использовали в проекте нефтеперерабатывающего завода имени Сулеймани и при проектировании всех установок этого нефтеперерабатывающего завода, и мы довели его до стадии тендера менее чем за три месяца, чтобы этот огромный нефтеперерабатывающий завод был введен в эксплуатацию к концу года».

Он подчеркнул, что «в прошлом году мы столкнулись с перепадами в финансировании проектов, но в области трубопроводов мы построили 5000 километров трубопроводов, что является беспрецедентным рекордом 32-процентного прогресса в нефтеперерабатывающих проектах».