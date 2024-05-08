Президент призвал мировое сообщество оказать помощь народу Газы

Аятолла Эбрахим Раиси в своем послании по случаю Всемирного дня Красного Креста и Красного Полумесяца, отметив саботаж сионистского режима в оказании помощи и предоставлении основных медицинских и санитарных услуг угнетенным людям Газы, вновь призвал мировое сообщество и все бдительные человеческие совести оказать помощь угнетенному народу Газы и создать условия для отправки гуманитарной помощи и уменьшения человеческих страданий угнетенных людей Газы.

В части этого послания говорится: «Люди Газы живут в тяжелейших условиях, не имея доступа к воде, еде, лекарствам и основным медицинским и санитарным средствам, и оказание помощи и предоставление необходимых услуг этим людям, несмотря на готовность Красного Полумесяца нашей страны как члена этой большой семьи и других стран мира, к сожалению, сталкивается с саботажем сионистского режима, и даже члены этой организации не были в безопасности от жестоких нападений этого режима, что очень прискорбно».