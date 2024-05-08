Гардиан: студенческие протесты в поддержку Палестины расширяются по Европе

Студенческие протесты в поддержку Палестины, требующие, чтобы университеты разорвали связи с Израилем из-за войны в Газе, распространились по Европе после США.

В Нидерландах полиция страны заявила, что арестовала 169 человек после насильственных нападений на палатки протестующих на территории Амстердамского университета.

Университет города Лейпциг на востоке Германии также заявил в своем заявлении, что 50-60 протестующих студентов захватили аудиторию для лекций во вторник после обеда и держали в руках плакаты с надписью: "Оккупация университета против геноцида".

Ранее в Берлинском университете после того, как 80 протестующих разбили лагерь на территории университета, полиция вмешалась и разогнала их лагерь.

Во Франции полиция Парижа дважды вмешивалась во вторник, чтобы разогнать около 20 студентов в известном университете "Наука По".

Полицейские источники также сообщили, что во вторник вечером полиция вмешалась, чтобы противостоять примерно 100 студентам, захватившим амфитеатр в Сорбонне.

Университеты Лозанны, Женевы и Цюриха в Швейцарии также стали вчера вторника ареной протестов сторонников Палестины. Другие европейские университеты также стали свидетелями подобных сцен.