8 мая 2024 г., 15:40
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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СМИ: сохранение политического выживания для Нетаньяху является приоритетом

8 мая 2024 г., 15:40
??????? ID: 85470423
СМИ: сохранение политического выживания для Нетаньяху является приоритетом

Тегеран, 8 мая, ИРНА - Результаты нового опроса в Израиле показали, что, по мнению сионистов, сохранение политического выживания премьер-министра сионистского режима является приоритетом больше, чем что-либо другое.

Канал 13 телевидения сионистского режима сегодня, в среду, опубликовал результаты нового опроса, согласно которому 56% сионистов считают, что Биньямин Нетаньяху, премьер-министр этого режима, придает большее значение сохранению своей политической жизни, чем чему-либо другому.

Согласно результатам этого опроса, только 30% опрошенных считают, что освобождение сионистских заключенных является приоритетом для Нетаньяху.

Согласно этим результатам, 14% опрошенных также заявили, что не знают, что является приоритетом для Нетаньяху.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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