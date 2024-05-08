СМИ: сохранение политического выживания для Нетаньяху является приоритетом

Канал 13 телевидения сионистского режима сегодня, в среду, опубликовал результаты нового опроса, согласно которому 56% сионистов считают, что Биньямин Нетаньяху, премьер-министр этого режима, придает большее значение сохранению своей политической жизни, чем чему-либо другому.

Согласно результатам этого опроса, только 30% опрошенных считают, что освобождение сионистских заключенных является приоритетом для Нетаньяху.

Согласно этим результатам, 14% опрошенных также заявили, что не знают, что является приоритетом для Нетаньяху.