8 мая 2024 г., 13:32
Новости ID: 85470207
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Амир Абдоллахиян: все готово для устойчивого прекращения огня и решения проблемы в Газе

8 мая 2024 г., 13:32
Новости ID: 85470207
Амир Абдоллахиян: все готово для устойчивого прекращения огня и решения проблемы в Газе

Тегеран, 8 мая, ИРНА - Мы полагаем, что если США и Запад выполнят свое обещание и будут ему привержены, то будут созданы условия для устойчивого прекращения огня и решения проблемы в этом регионе, заявил Министр иностранных дел Ирана.

Хосейн Амир Абдоллахиян, министр иностранных дел, сегодня - в среду, 10 мая - на полях заседания кабинета министров по поводу прекращения огня в Газе, заявил: "Естественно, Нетаньяху и экстремисты прилагают все усилия для продолжения войны, потому что прекращение огня может означать для них новый кризис".

Он отметил: "После наглой и нарушающей международные нормы и конвенции атаки на наше посольство в Дамаске мы предупредили, что если США на каком-либо этапе нашего действия предпримут шаги против интересов Исламской Республики Иран, наш ответ по американским базам в регионе будет незамедлительным и решительным".

Министр иностранных дел нашей страны добавил: "В основном соседние страны до начала операции сообщили нам по дипломатическим каналам, что не позволят, чтобы с нашей территории было совершено какое-либо нападение на Иран".

Амир Абдоллахиян напомнил: "Надеюсь, что ответ Ирана на нахальство сионистского режима поможет как можно скорее урегулировать кризис в регионе и обеспечить права палестинцев в этих рамках, и мы определенно будем двигаться по пути дружбы и более тесного сотрудничества с соседями и всеми странами региона и мира".

Он, оценив поездку Рафаэля Гросси в Иран как положительную, сказал: "Всякий раз, когда Гросси действовал в рамках закона, дела шли хорошо, но всякий раз, когда он оказывался под влиянием внешнего давления, возникали осложнения".

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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