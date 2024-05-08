8 мая 2024 г., 14:13
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Голландские адвокаты потребовали выдать ордер на арест Нетаньяху

8 мая 2024 г., 14:13
??????? ID: 85470179
Голландские адвокаты потребовали выдать ордер на арест Нетаньяху

Тегеран, 8 мая, ИРНА – Группа голландских адвокатов потребовала выдачи ордера на арест премьер-министра сионистского режима Биньямина Нетаньяху из-за преступлений, совершенных им в секторе Газа.

Группа голландских адвокатов, подав запрос, попросила Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдать ордер на арест Нетаньяху и других израильских должностных лиц и выполнить его как можно скорее.

Ранее израильская газета «Едиот Ахронот» со ссылкой на сионистского чиновника сообщила, что возможно ордер на арест чиновников этого режима будет секретно выдан МУС в Гааге, и это выяснится после их поездки за пределы Израиля.

По сообщению сионистских СМИ, правительство США пытается помешать Гаагскому суду выдать ордер на арест Нетаньяху.

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