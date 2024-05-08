В России арестовали двух американских граждан

По данным агентства Reuters, МВД России на региональном уровне в заявлении сообщило, что американский солдат арестован по обвинению в краже судом Владивостока.

В МИД России также заявили, что в деле нет политической подоплеки или обвинений в шпионаже нет.

РИА новости также написало, что суд РФ опознал американского солдата как «Гордон Блэк» и объявил, что он будет находиться под стражей в этой стране как минимум до 2 июля.

Подтвердив задержание Блэка в России, американские чиновники заявили, что он арестован по обвинению в краже у женщины.

Армия США в понедельник заявила, что получила сведения о задержании этого солдата на территории России, но не раскрыла его личность.

По словам американского чиновника в условиях анонимности, солдат находился в Южной Корее и отправился в Россию, не поставив в известность свое начальство.

Суд Москвы также объявил в отдельном деле, что задержал на срок 10 суток гражданина США по имени Никума Уильяма Расселла из-за установления маленьких беспорядков.

По сообщению агентства ТАСС, «гражданин США Никум Уильям Расселл был задержан полицейскими в Москве за то, что появился в общественном месте без одежды и в нетрезвом виде».