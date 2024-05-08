8 мая 2024 г., 12:28
Journalist ID: 5621
Новости ID: 85469884
T T
0 Persons

Теги

Раиси: если кто-то хочет противостоять Ирану, мы будем противостоять ему с полной силой

8 мая 2024 г., 12:28
Новости ID: 85469884
Раиси: если кто-то хочет противостоять Ирану, мы будем противостоять ему с полной силой

Тегеран, 8 мая, ИРНА – Если кто-то хочет противостоять Исламской Республике Иран, мы будем противостоять ему с полной силой и мощью. С теми же, кто хочет дружить, мы будем дружить. Такое заявление сделал президент Исламской Республики Иран Эбрахим Раиси во вторник вечером в 10-м телеобращении в прямом эфире к иранскому народу.

Назвав Газу проявлением святости, сопротивления и стойкости, терпения и преданности Богу, аятолла Эбрахим Раиси подчеркну: «По мнению всех политических экспертов мира, победителем на этом поле является сопротивляющийся народ Палестины, а проигравшими – сионистский режим и его сторонники».

По словам президента, сионистский режим в крайне тяжёлом положении и потерпел поражение, и одним из проявлений его бедности является нападение на посольство Исламской Республики Иран в Дамаске, действие, противоречившее всем международным законам и правилам.

В продолжение аятолла Раиси указал на наказание сионистского режима иранскими боевиками в ответ на нападение Израиля на посольство Ирана, и добавил: «Операция "Истинное обещание" доказала, что сильный Иран может убрать тень войны из страны и убрать с повестки дня военный вариант».

 «Мы всегда заявляли соседним странам и народам, что Иран – ваш друг, и это было доказано, - сказал Эбрахим Раиси. – На вчерашней встрече с официальными лицами Иракского Курдистана они полагали, что то, что сделал Касим Сулеймани для защиты региона и борьбы с ИГИЛ, никогда не будет стираться из памяти народа Иракского Курдистана».

Сделав акцент на том, что его администрация никогда не покидала стол переговоров, аятолла Раиси сказал: «С самого начала правительства 13-созыва основа нашей работы заключалась в том, что всякий раз, когда появляется возможность, мы логично и рационально будем выражать свои слова».

Эбрахим Раиси указав на вероломство американцев и европейцев, и отметив, что международное агентство по атомной энергии более 15 раз заявляло, что Исламская Республика не имеет отклонений в своей ядерной деятельности и ведет полностью мирную ядерную деятельность, отметил: «В то время, когда никто не обращает внимания на эти слова, только переговоры не могут решить проблему, при необходимости проблему могут решить переговоры, а при необходимости — ракеты».

0 Persons

Теги

Похожие новости

Ваш комментарий

You are replying to: .