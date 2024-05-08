Раиси: если кто-то хочет противостоять Ирану, мы будем противостоять ему с полной силой

Назвав Газу проявлением святости, сопротивления и стойкости, терпения и преданности Богу, аятолла Эбрахим Раиси подчеркну: «По мнению всех политических экспертов мира, победителем на этом поле является сопротивляющийся народ Палестины, а проигравшими – сионистский режим и его сторонники».

По словам президента, сионистский режим в крайне тяжёлом положении и потерпел поражение, и одним из проявлений его бедности является нападение на посольство Исламской Республики Иран в Дамаске, действие, противоречившее всем международным законам и правилам.

В продолжение аятолла Раиси указал на наказание сионистского режима иранскими боевиками в ответ на нападение Израиля на посольство Ирана, и добавил: «Операция "Истинное обещание" доказала, что сильный Иран может убрать тень войны из страны и убрать с повестки дня военный вариант».

«Мы всегда заявляли соседним странам и народам, что Иран – ваш друг, и это было доказано, - сказал Эбрахим Раиси. – На вчерашней встрече с официальными лицами Иракского Курдистана они полагали, что то, что сделал Касим Сулеймани для защиты региона и борьбы с ИГИЛ, никогда не будет стираться из памяти народа Иракского Курдистана».

Сделав акцент на том, что его администрация никогда не покидала стол переговоров, аятолла Раиси сказал: «С самого начала правительства 13-созыва основа нашей работы заключалась в том, что всякий раз, когда появляется возможность, мы логично и рационально будем выражать свои слова».

Эбрахим Раиси указав на вероломство американцев и европейцев, и отметив, что международное агентство по атомной энергии более 15 раз заявляло, что Исламская Республика не имеет отклонений в своей ядерной деятельности и ведет полностью мирную ядерную деятельность, отметил: «В то время, когда никто не обращает внимания на эти слова, только переговоры не могут решить проблему, при необходимости проблему могут решить переговоры, а при необходимости — ракеты».