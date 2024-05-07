Иран решительно осудил нападение Израиля на Рафах

Канаани заявил во вторник, что израильское вторжение в Рафах было направлено на саботаж международных усилий по прекращению геноцидной войны в секторе Газа.

Израильская армия усилила атаки в Рафахе в понедельник через несколько часов после того, как палестинское движение сопротивления ХАМАС, которое управляет сектором Газа, объявило, что приняло условия предложения о прекращении огня, предложенного посредниками Катара и Египта.

Наступление в Рафахе вызвало опасения по поводу новой резни и гуманитарной катастрофы в Газе, где с начала октября прошлого года были убиты почти 35 000 палестинцев.

Канаани заявил, что нападения на самый южный город Газы на границе с Египтом, несмотря на сильную глобальную оппозицию, демонстрируют жестокость режима-изгоя, который не привержен никаким международным нормам и является главной угрозой международному миру и безопасности.

«Как мы неоднократно заявляли ранее, ключом к миру и безопасности в регионе является немедленное и безоговорочное прекращение войны против невинного народа Палестины в секторе Газа и на Западном Берегу», - сказал он.

Он также призвал международных игроков усилить давление на израильский режим, чтобы остановить войну в секторе Газа.