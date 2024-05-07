Глава ОАЭИ: заявления Изриля не должны стать основой для решений МАГАТЭ против Ирана

Эслами сделал это заявление в совместной пресс-релизе с Рафаэлем Гросси, генеральным директором МАГАТЭ, во вторник в Тегеране, на следующий день после того, как глава МАГАТЭ прибыл в иранскую столицу для переговоров на высоком уровне с иранскими официальными лицами.

«Хотя недоброжелатели Ирана всегда недовольны взаимодействием страны с агентством и стремятся преуменьшить значение мер и решений посредством стигматизации и деструктивной литературы, обе стороны считают, что недавнее совместное заявление является хорошей основой для сотрудничества», — сказал он.

Он посетовал, что процесс взаимодействия между двумя сторонами замедлился по некоторым вопросам, но отметил, что Исламская Республика и агентство выразили надежду работать на основе соглашения.

Первая часть наших переговоров посвящена предыдущим вопросам, которые были окончательно сформулированы в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) в рамках PMD (Возможные военные измерения), сказал он, назвав эти вопросы в высшей степени «политическими» и «периферийными».

В этом отношении, продолжил Эслами, важным вопросом являются оставшиеся два места, в то время как вопросы, связанные с двумя другими местами, решены.