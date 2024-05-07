7 мая 2024 г., 14:30
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Новости ID: 85469023
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Российский борец-мусульманин поделился обнадеживающим посланием

7 мая 2024 г., 14:30
Новости ID: 85469023
Российский борец-мусульманин поделился обнадеживающим посланием

Тегеран, 7 мая, ИРНА – Мировая звезда борьбы, мусульманский борец Абдулрашид Садулаев, опубликовав сообщение социальной сети, выразил надежду на участие в Олимпийских играх.

По итогам чемпионата России по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев завоевал титул чемпиона в весовой категории до 97 кг.

Садулаев, имеющий пять золотых медалей чемпионата мира, после победы на чемпионате России в сообщении написал: «Слова Богу, что я снова на ковре и могу порадовать болельщиков своей борьбой. Для меня это было как дыхание, и мне нужно было выиграть этот чемпионат России».

Борец в продолжение написал: «Моя борьба на российских внутренних турнирах закончилась, но впереди у меня еще есть препятствия для участия в Олимпийских играх. Я сделал все, что мог, и считаю, что третья Олимпиада для меня еще не проиграна. Я жду и надеюсь, что здравый смысл восторжествует, и спортивные организации примут справедливое решение о моем приеме».

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