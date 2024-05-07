Российский борец-мусульманин поделился обнадеживающим посланием

По итогам чемпионата России по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев завоевал титул чемпиона в весовой категории до 97 кг.

Садулаев, имеющий пять золотых медалей чемпионата мира, после победы на чемпионате России в сообщении написал: «Слова Богу, что я снова на ковре и могу порадовать болельщиков своей борьбой. Для меня это было как дыхание, и мне нужно было выиграть этот чемпионат России».

Борец в продолжение написал: «Моя борьба на российских внутренних турнирах закончилась, но впереди у меня еще есть препятствия для участия в Олимпийских играх. Я сделал все, что мог, и считаю, что третья Олимпиада для меня еще не проиграна. Я жду и надеюсь, что здравый смысл восторжествует, и спортивные организации примут справедливое решение о моем приеме».