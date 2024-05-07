Оксфам призвал предотвратить дальнейшие преступления Израиля в Рафахе

«Мы в ужасе от приказа Израиля об эвакуации около 100 тыс. человек из Рафаха. Это нападение произойдёт в то время, как мировые лидеры призвали Израиль прекратить свою непрерывную и жестокую агрессию», говорится в заявлении директора ближневосточного подразделения организации Оксфам Салли Аби Халила.

По ее словам, в Рафахе ощущается страх, поскольку люди, которые уже несколько раз были вынуждены бежать из Газы, теперь в очередной раз вынуждены бежать.

Салли Аби Халил также напомнила, что на протяжении более шести месяцев Израиль намеренно и систематически наносил удары по мирным гражданам и помощникам, именно поэтому любые заявления о том, что мирные жители могут безопасно покинуть этот район, являются недействительными.