7 мая 2024 г., 12:49
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Новости ID: 85468905
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Оксфам призвал предотвратить дальнейшие преступления Израиля в Рафахе

7 мая 2024 г., 12:49
Новости ID: 85468905
Оксфам призвал предотвратить дальнейшие преступления Израиля в Рафахе

Лондон, 7 мая, ИРНА – Одновременно с началом военной операции сионистского режима в приграничном городе Рафах старший директор Оксфам предупредив в заявлении о гуманитарных последствиях этого нападения, призвала мировые державы принять меры, прежде чем произойдет больше преступлений против палестинского народа.

«Мы в ужасе от приказа Израиля об эвакуации около 100 тыс. человек из Рафаха. Это нападение произойдёт в то время, как мировые лидеры призвали Израиль прекратить свою непрерывную и жестокую агрессию», говорится в заявлении директора ближневосточного подразделения организации Оксфам Салли Аби Халила.

По ее словам, в Рафахе ощущается страх, поскольку люди, которые уже несколько раз были вынуждены бежать из Газы, теперь в очередной раз вынуждены бежать.

Салли Аби Халил также напомнила, что на протяжении более шести месяцев Израиль намеренно и систематически наносил удары по мирным гражданам и помощникам, именно поэтому любые заявления о том, что мирные жители могут безопасно покинуть этот район, являются недействительными.

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