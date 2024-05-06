Детали предлагаемого соглашения о прекращении огня в Газе

Согласно сообщению новостного сайта "Шахаб" Палестины, ХАМАС объявил сегодня вечером в понедельник, что Исмаил Хания, глава политического бюро этого движения, провел телефонные переговоры с Мухаммедом бин Абдель Рахманом Аль Тани, премьер-министром и министром иностранных дел Катара, и Сайидом Аббасом Камилем, главой разведывательной службы Египта. В ходе этого телефонного разговора Хания сообщил о согласии ХАМАСа с предложением Катара и Египта о прекращении огня в секторе Газа.

При этом, заместитель главы движения ХАМАС изложил подробности предложения о соглашении о прекращении огня в Газе и сказал, что в этом соглашении военные операции должны быть полностью прекращены. Халиль аль-Хайя, заместитель главы движения ХАМАС, представил подробности предложения о соглашении о прекращении огня и сказал: "Предложение, которое Катар и Египет представили нам, состоит из трех этапов, включая полный вывод [сионистских войск] из Газы, возвращение беженцев и обмен пленными".

Аль-Хайя, упомянув, что обмен пленными также будет проходить в три этапа, продолжил: "Этот план взаимосвязан с точки зрения этапов реализации. На втором этапе будет объявлено о постоянном прекращении военных и враждебных действий".

Аль-Хайя, заявив, что в настоящее время мяч находится на стороне Израиля, сказал: "В этом соглашении мы достигли целей прекращения огня, возвращения беженцев, оказания помощи и серьезного соглашения об обмене пленными". Представитель ХАМАС, подчеркнув, что в первый день первого этапа все стороны должны быть привержены временному прекращению военных операций, заявил: "Возвращение беженцев не будет иметь никаких ограничений, и этот вопрос четко прописан в соглашении".

Аль-Хайя продолжил: "Израиль на первом этапе соглашения отступит в районы, прилегающие к Газе. Конечно, мы дали некоторые уступки, чтобы открыть путь к прекращению этой безумной войны и осуществить реальный обмен пленными". Он, отметив, что время для объявления согласия Израиля еще не определено, сказал: "Мы ждем ответа Израиля на согласие с этим предложением".