6 мая 2024 г., 20:04
Новости ID: 85468163
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Россия после вызова послов Великобритании и Франции: Наш ответ будет на Украине и за ее пределами

6 мая 2024 г., 20:04
Новости ID: 85468163
Россия после вызова послов Великобритании и Франции: Наш ответ будет на Украине и за ее пределами

Тегеран, 6 мая, ИРНА - Недавние заявления официальных лиц Лондона и Парижа о новом раунде военной помощи и отправке войск в Киев вызвали реакцию Москвы, и официальный представитель МИД России сообщила, что послы Великобритании и Франции были вызваны в это ведомство.

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг в интервью вновь заявил о поддержке Киева, подчеркнув, что не исключает отправку войск на Украину. Одновременно министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Киев сообщил о готовности его страны отправить дальнобойное оружие Украине и заявил, что Киев имеет право использовать это оружие для атак на Россию.

Согласно сообщению агентства РИА Новости, посол Франции в Москве Пьер Луи, вызванный в понедельник, 6 мая, в МИД России, спустя около 40 минут после прибытия в здание министерства покинул его, отказавшись общаться с журналистами.

МИД России заявил, что заявления Макрона о возможности отправки французских и натовских войск на Украину были сделаны необдуманно и безответственно.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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