Россия после вызова послов Великобритании и Франции: Наш ответ будет на Украине и за ее пределами

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг в интервью вновь заявил о поддержке Киева, подчеркнув, что не исключает отправку войск на Украину. Одновременно министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Киев сообщил о готовности его страны отправить дальнобойное оружие Украине и заявил, что Киев имеет право использовать это оружие для атак на Россию.

Согласно сообщению агентства РИА Новости, посол Франции в Москве Пьер Луи, вызванный в понедельник, 6 мая, в МИД России, спустя около 40 минут после прибытия в здание министерства покинул его, отказавшись общаться с журналистами.

МИД России заявил, что заявления Макрона о возможности отправки французских и натовских войск на Украину были сделаны необдуманно и безответственно.