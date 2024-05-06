В Исфахане откроется первый международный ядерно-образовательный центр

Мохаммад Эслами, глава Организации по атомной энергии, сегодня в понедельник на церемонии открытия первой международной конференции по ядерной науке и технологиям в Исфахане, в которой приняли участие некоторые внутренние и иностранные чиновники, сказал: "Иран, как и другие члены МАГАТЭ, решительно намерен развивать ядерные технологии. Сегодня коллективная воля стран по достижению нулевого уровня выбросов углерода к 2050 году превратилась в пакт, и они поставили цель утроить ядерные электростанции. Мы также будем усиливать наши усилия для достижения ядерной промышленности для атомной энергетики".

Эслами подчеркнул: "Иран планирует достичь 20 тысяч мегаватт электроэнергии к 2041 году, и эти проекты реализуются на северном и южном побережьях страны. Я приглашаю страны, готовые к иностранным инвестициям в Иран, участвовать в этих программах".

Глава Организации по атомной энергии сказал: "В рамках расширения ядерной деятельности мы также занимаемся развитием человеческих ресурсов, и в ближайшие два месяца мы откроем первый международный ядерно-образовательный центр в Исфахане и сделаем его влиятельным центром для обеспечения нынешних и будущих человеческих ресурсов Организации по атомной энергии".

Он продолжил: "Первая атомная электростанция Исламской Республики Иран, которая отметила десятый год своей работы, ввела в сеть более 63 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, что эквивалентно устранению 60 тонн загрязняющих веществ и экономии 103 миллионов баррелей нефти".