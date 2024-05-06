Раиси: предотвратите злоупотребление сионистами и контрреволюционными агентами в Иракском Курдистане против Ирана

«Мы уверены в доброй воле и дружбе наших иракских и курдских братьев, но учитывая враждебность врагов, в том числе сионистского режима, против иранского народа, мы ожидаем, что правительство Ирака и Иракский Курдистан абсолютно воспрепятствуют любому злоупотреблению со стороны сионистских врагов и контрреволюционных агентов из этого региона против Ирана», - заявил Раиси.

Барзани, заявив, что границы Ирана и Иракского Курдистана не закрывались даже во время коронавируса, сказал: «Наше ожидание от Ирана заключается в том, чтобы он по-прежнему был рядом с нами для решения проблем в Ираке и строительства процветающей и развитой страны. Наши прошлые отношения были славными, и наши усилия направлены на создание более яркого и лучшего будущего, чем прошлое».

Президент Иракского Курдистана также подчеркнул приверженность полному выполнению соглашения о безопасности между Ираном и Ираком.