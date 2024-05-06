6 мая 2024 г., 16:35
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Раиси: предотвратите злоупотребление сионистами и контрреволюционными агентами в Иракском Курдистане против Ирана

6 мая 2024 г., 16:35
Новости ID: 85467962
Раиси: предотвратите злоупотребление сионистами и контрреволюционными агентами в Иракском Курдистане против Ирана

Тегеран, 6 мая, ИРНА – Президент Эбрахим Раиси на встрече с Идрисом Мустафой Барзани, главой иракского Курдистана, заявил, что у Ирана нет препятствий для расширения экономического сотрудничества и торговых отношений с Иракским Курдистаном.

«Мы уверены в доброй воле и дружбе наших иракских и курдских братьев, но учитывая враждебность врагов, в том числе сионистского режима, против иранского народа, мы ожидаем, что правительство Ирака и Иракский Курдистан абсолютно воспрепятствуют любому злоупотреблению со стороны сионистских врагов и контрреволюционных агентов из этого региона против Ирана», - заявил Раиси.

Барзани, заявив, что границы Ирана и Иракского Курдистана не закрывались даже во время коронавируса, сказал: «Наше ожидание от Ирана заключается в том, чтобы он по-прежнему был рядом с нами для решения проблем в Ираке и строительства процветающей и развитой страны. Наши прошлые отношения были славными, и наши усилия направлены на создание более яркого и лучшего будущего, чем прошлое».

Президент Иракского Курдистана также подчеркнул приверженность полному выполнению соглашения о безопасности между Ираном и Ираком.

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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