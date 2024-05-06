Гроссии прибыл в Тегеран

Рафаэль Гроссии, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии, прибыл сегодня в Тегеран, чтобы принять участие и выступить на Конференции по ядерной науке и технологиям Ирана, а также встретиться с некоторыми официальными лицами страны.

По прибытии он был встречен Бехрузом Камалвенди, официальным представителем и заместителем по международным, юридическим и парламентским вопросам Организации по атомной энергии Ирана.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии сегодня в Тегеране встретится и проведет переговоры с некоторыми официальными лицами страны, в том числе с министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Согласно этому отчету, первая Международная конференция по ядерной науке и технологиям, которая проходит в Исфахане, сегодня будет открыта с участием и выступлением Мохаммада Эсламии, главы Организации по атомной энергии.

Завтра он также примет участие в первой Международной ядерной конференции в Исфахане, встретится с Мохаммадом Эсламии, главой Организации по атомной энергии, и ответит на вопросы журналистов и СМИ на пресс-конференции.