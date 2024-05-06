6 мая 2024 г., 14:07
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Лавров: Европа столкнётся с "чудовищными" экономическими проблемами из-за давления США

6 мая 2024 г., 14:07
??????? ID: 85467629
Лавров: Европа столкнётся с "чудовищными" экономическими проблемами из-за давления США

Тегеран, 6 мая, ИРНА – Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал экономические проблемы европейских стран результатом попытки США использовать их для поддержки Украины и для войны против России.

По данным агентства ТАСС, Сергей Лавров в заявлении назвал "чудовищные" экономические проблемы Европы результатом мер Америки, принимаемых для ведения войны против России.

Лавров в интервью телеканалу АТВ заявил, что экономические проблемы, возникшие таким образом в Европе, вызваны тем, что США используют их в первую очередь для поддержки войны на Украине, а затем для того, чтобы противостоять России.

Министр иностранных дел РФ назвал Германию примером европейских стран, сталкивающихся с этими огромными проблемами.

«Все уже предрекают закат Германии как индустриального чуда. Но это "чудо" опиралось на дешевый, надежный, трубопроводный российский газ, - подчеркнул Лавров. - Где "Северные потоки"? Их взорвали. У нас нет сомнений, что это сделано при поддержке как минимум американцев. Тот факт, что они в Совете Безопасности ООН как ужи уходят от вопроса о том, чтобы предоставить какую-то информацию об этом расследовании, лишнее тому подтверждение», - написал ТАСС.

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