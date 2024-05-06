Аятолла Хаменеи назвал хадж в этом году хаджем "полное отделение"

Сегодня, в понедельник, руководители и сотрудники Организации хаджа, а также группа паломников в Иране встретились с лидером Исламской революции Ирана в хосейнии имама Хомейни.

На этой встрече аятолла Хаменеи, ссылаясь на текущую ситуацию в мире и преступления Израиля при поддержке США, заявил: «хадж в этом году является хаджем отречения. То, что сегодня происходит в Газе, является огромным показателем, который останется в истории и укажет путь».

Аятолла Хаменеи подчеркнул: «если бы не помощь США, сионистский режим имел бы силы и смелости для этих зверских действий? С пособником убийства и покровителем убийства нельзя обращаться с доброжелательностью и мягкостью».

Он продолжил: «в этом году паломники должны суметь передать логику Корана об отречении всему исламскому миру».

Лидер революции продолжил: «В этом году наше паломничество является паломничеством отречения, согласно учениям, которые Авраам передал нам. Конечно, отречение присутствовало в хадже с самого начала революции, оно имело место, и оно должно оставаться и продолжаться, но в этом году хадж особенно является хаджем отречения».

Аятолла Хаменеи сказал: «Эти события, происходящие в Газе, и это странное, огромное событие, это открытие кровожадного облика, возникшего из западной цивилизации, - это вещи, на которые внимание должно быть обращено не только сегодня и в эти дни, это останется в истории».

Он напомнил: «То, что происходит сегодня в Газе и Палестине, эти варварские атаки и бешеные сионисты, кровожадные агенты сионизма, с одной стороны, и та несправедливость, но в то же время сопротивление мусульманского народа Газы, с другой стороны, каждое из них является огромным знаком и ориентиром, который останется в истории. Это важные ориентиры, которые укажут путь будущему человечества».

Лидер революции подчеркнул: «Милосердный, сострадательный и любящий Авраам, который заступается за народ Лута, просит прощения для грешников, верит, что с теми, кто не враждебен, нужно обращаться с добротой, этот же Авраамв одном месте твердо стоит и заявляет об отречении: "Мы отрекаемся от вас" и "между нами и вами - вражда и ненависть". Кто они? Те, кто враждебен».