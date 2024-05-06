Россия предупредила США о размещении ракет в АТР

Посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков в беседе с агентством «Спутник» отметил, что план Вашингтона по размещению ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе неизбежно приведет к гонке ракетных вооружений и заставит Россию реагировать на новые угрозы безопасности, в том числе в плане ядерного сдерживания.

«Очевидно, что это не будет хорошим знаком для стабильности мира в будущем», - добавил Машков.

По словам российского дипломата, «если планы Америки будут реализованы, они неизбежно создадут мощную волну многосторонней гонки ракетных вооружений со всеми вытекающими последствиями».

«Мы, в свою очередь, будем вынуждены реагировать на эти новые угрозы безопасности нашей страны и принять все необходимые меры для обеспечения нашей безопасности», - пояснил Машков.

Высокопоставленный российский дипломат в продолжение отметил, что «в любом случае, важные объекты инфраструктуры России, включая командные пункты и базы наших ядерных сил, могут быть атакованы американскими ракетами в ходе короткого полета.».

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов указал на военные действия Вашингтона в Юго-Восточной Азии и заявил, что размещение баллистических ракет на Филиппинах угрожает глобальной безопасности.