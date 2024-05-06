Шпионская операция США и сионистского режима в Йемене провалилась

Источник из службы безопасности Йемена сообщил, что спецслужбам этой страны удалось сорвать шпионские операции США и сионистского режима.

Согласно этому сообщению, службы безопасности Йемена объявят подробности этого заговора сегодня в понедельник.

Следует отметить, что йеменская армия в последние месяцы атаковала ряд американских, британских и сионистских кораблей или судов, направлявшихся на оккупированные территории в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе в поддержку сопротивления палестинского народа в секторе Газа.

Силы йеменской армии обязались атаковать корабли этого режима или корабли, направляющиеся на оккупированные территории в Красном море, до тех пор, пока сионистский режим не прекратит свои нападения на сектор Газа.