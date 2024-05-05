Раиси: сегодня на Западе мы наблюдаем конфликт чести и зла

На заседании кабинета министров в воскресенье президент Раиси выразил глубокое сожаление по поводу подавления пропалестинских протестов в университетских городках США и других западных стран.

Он сказал, что жесткая тактика, используемая полицией для разгона студенческих лагерей в поддержку Газы, является нарушением прав студентов, профессоров, а также свободы выражения мнений, свободы прессы и прав человека.

Раиси заявил, что мир является свидетелем противостояния «потока чести», представленного протестующими студентами, и «потока зла», представленного западными лидерами.

Президент подчеркнул, что Запад скрыл свой авторитарный и антиправозащитный характер за лживыми лозунгами и пропагандой этих ценностей. Однако война в секторе Газа приоткрыла завесу над этим западным фасадом, отметил он.

Раиси выразил надежду, что послание солидарности и поддержки со стороны иранских студентов еще больше вдохновит американских и западных студентов в их стремлении к справедливости для угнетенной палестинской нации.