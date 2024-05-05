ХАМАС: решение Нетаньяху закрыть Al-Jazeera является нарушением свободы слова

«Это решение является репрессивной и мстительной мерой из-за профессиональной роли этого канала в разоблачении преступлений оккупационного режима», — говорится в заявлении ХАМАС в воскресенье.

Жесткий кабинет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в воскресенье единогласно проголосовал за запрет деятельности Al-Jazeera на оккупированных территориях.

Нетаньяху сообщил о своем решении закрыть катарский телеканал на своей странице в X.

Израильские официальные лица уже давно обвиняют базирующуюся в Катаре канал в предвзятости по отношению к режиму и сотрудничестве с палестинским сопротивлением. Al-Jazeer отверг обвинения, которые только усилились после начала войны в секторе Газа.