5 мая 2024 г., 19:23
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Хания: ХАМАС стремится к всеобъемлющему соглашению, чтобы положить конец сионистским зверствам

5 мая 2024 г., 19:23
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Хания: ХАМАС стремится к всеобъемлющему соглашению, чтобы положить конец сионистским зверствам

Тегеран, 5 мая. ИРНА — Глава Политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявил, что движение стремится к всеобъемлющему соглашению, которое положит конец сионистской войне в секторе Газа и обеспечит вывод сионистских сил, чтобы открыть путь для обмена пленными, сообщают местные СМИ.

Говоря о поддержке США сионистского режима, Хания сказал, что США должны остановить этот режим, вместо того, чтобы вооружать его различным оружием массового убийства.

«Этот экстремистский режим взял мир в заложники», сказал он, добавив, что Нетаньяху пытается изобрести новые оправдания для продолжения войны и даже ее расширения.

Он отметил, что перед отправкой делегации в Каир ХАМАС провел ряд контактов с посредниками и группами сопротивления.

Приоритетом делегации ХАМАС является обеспечение прекращения сионистской враждебности против палестинского народа, сказал Хания.

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