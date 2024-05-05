Хания: ХАМАС стремится к всеобъемлющему соглашению, чтобы положить конец сионистским зверствам

Говоря о поддержке США сионистского режима, Хания сказал, что США должны остановить этот режим, вместо того, чтобы вооружать его различным оружием массового убийства.

«Этот экстремистский режим взял мир в заложники», сказал он, добавив, что Нетаньяху пытается изобрести новые оправдания для продолжения войны и даже ее расширения.

Он отметил, что перед отправкой делегации в Каир ХАМАС провел ряд контактов с посредниками и группами сопротивления.

Приоритетом делегации ХАМАС является обеспечение прекращения сионистской враждебности против палестинского народа, сказал Хания.