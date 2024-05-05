5 мая 2024 г., 18:55
Journalist ID: 2177
??????? ID: 85466935
T T
0 Persons

Нетаньяху: мы продолжим войну, пока не достигнем своих целей

5 мая 2024 г., 18:55
??????? ID: 85466935
Нетаньяху: мы продолжим войну, пока не достигнем своих целей

Тегеран, 5 апреля. ИРНА — Премьер-министр сионистского режима Биньямин Нетаньяху, который сталкивается с жесткой внутренней и внешней критикой из-за тяжелого поражения палестинского сопротивления и препятствий переговорам о прекращении огня в Каире, в воскресенье еще раз подчеркнул достижение иллюзорных целей.

В попытку обвинить движение ХАМАС и снизить давление на Тель-Авив, премьер-министр сионистского режима заявил, что Израиль готов остановить конфликт в обмен на освобождение заложников (сионистских заключенных в секторе Газа).

"Израиль не может принять требования ХАМАС прекратить войну, вывести свои войска из сектора Газа, а затем это движение приходит к власти", сказал он.

Он добавил, что Израиль не принимает условий капитуляции и будет продолжать войну до тех пор, пока цели не будут достигнуты.

0 Persons

??? ???????????

You are replying to: .