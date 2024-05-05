Нетаньяху: мы продолжим войну, пока не достигнем своих целей

В попытку обвинить движение ХАМАС и снизить давление на Тель-Авив, премьер-министр сионистского режима заявил, что Израиль готов остановить конфликт в обмен на освобождение заложников (сионистских заключенных в секторе Газа).

"Израиль не может принять требования ХАМАС прекратить войну, вывести свои войска из сектора Газа, а затем это движение приходит к власти", сказал он.

Он добавил, что Израиль не принимает условий капитуляции и будет продолжать войну до тех пор, пока цели не будут достигнуты.